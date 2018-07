Piden 40 años de prisión para el joven que asesinó a su ex novia con una katana

Cristina ya había denunciado a su ex pareja por malos tratos, pero la orden de alejamiento de tan sólo 300 metros que tenía, no sirvió para impedir el crimen. La joven vivía atemorizada y con mucho miedo a su ex novio. Ahora, un año y 4 meses después de que Seidel, el presunto asesino, matara a su ex pareja, ya hay fecha para el juicio de este crimen que conmocionó a la localidad de vizcaína de Barakaldo y que decidirá un jurado popular.

Seidel ya tenía antecedentes y sobre él pesaba una orden de alejamiento que no sirvió para nada. Cristina le había denunciado, un mes antes del crimen, por amenazas y había declinado ir a un piso de acogida.

La Fiscalía solicita para el acusado 34 años y 8 meses de prisión por los delitos de quebrantamiento de medida cautelar, allanamiento de morada, asesinato en grado de tentativa y asesinato. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la familia de Cristina Estébanez, en su escrito provisional eleva la pena y pedirá para el 40 años de cárcel.