Pepi, la vecina de Lavapiés que ha recuperado su casa okupada: "Mi vecino de enfrente le dio el soplo al okupa"

Pepi está agotada y sin dormir. Desde que una de sus vecinas de Lavapiés la llamó para decirle que habían okupado su vivienda no ha podido conciliar el sueño. Pepi, de 86 años, se fue a Toronto (Canadá) el pasado mes de diciembre. Tiene allí varios hijos y después de morir su marido tuvo que viajar al país a arreglar papeleo. Lo que no sabía Pepi es que en su ausencia una pareja, procedente de Rumanía, entraría en su vivienda para okuparla.

Corcele, el okupa, atendía a las cámaras de Espejo Público esta misma semana para decir que conocía la ley y hasta que el propietario de la casa no le denunciara no le podían echar del piso. Como sabía que la propietaria estaba fuera confiaba en que nadie le iba a denunciar. Con lo que no contaba es que el piso era propiedad del Ayuntamiento de Madrid y con la denuncia del propio Consistorio la Policía Nacional le desalojaba junto a su mujer esa misma tarde.

El okupa decía a las cámaras que estaba guardando las pertenencias de la vecina, que había pintado las paredes y que incluso le guardaba unas cenizas que había encontrado, que después Pepi ha contado que pertenecían a un gato que tuvo como mascota.

Pepi denuncia el robo de más de 10.000 euros, joyas, ropa y otras pertenencias

Toda esta versión del okupa se viene abajo después de que Pepi haya regresado a España. Su llegada al aeropuerto causó un gran revuelo mediático, decenas de periodistas querían entrevistar a esta vecina que sin quererlo se ha convertido en el símbolo de los afectados de la okupación en España. Pepi cuenta que los okupas le han robado más de 10.000 euros, una máquina de coser antigua que pertenecía a su madre, joyas de oro, una televisión de plasma por estrenar, bebidas alcohólicas, ropa y otras pertenencias que han desaparecido.

Aunque el okupa decía que estaba guardando la vivienda con mimo al volver a ver su casa Pepi ha sentido "como si hubiera caído una bomba". Sus vecinas han tenido mucho que ver en que esta historia haya tenido un final feliz. Desde el primer momento que vieron al okupa avisaron a la Policía. Ellas mismas se enfrentaron a Corcele diciéndole que era "un cara dura" y pidiéndole que abandonara el inmueble. A su regreso a Madrid estaban esperando a Pepi para celebrar con un abrazo que haya podido recuperar su casa.

"Voy a hacer todo lo posible para que se vaya de España"

Ahora Pepi va a denunciar la situación. Mantiene que si tuviera al okupa delante le diría que "él no tenía que estar aquí". "Le deseo lo peor y haré lo posible porque se tenga que ir de España", declaraba. Cuenta además que su vecino de enfrente es "primo carnal del okupa". Mantiene que fue él quien le avisó de que el piso estaba vacío y él y su mujer podían entrar. Al primo ya le han echado de la vivienda, afirma.