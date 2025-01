Las pensiones, un elefante en la habitación: ¿deben blindarse o bajarse?

A pesar de llevar años retirado de la política, Albert Rivera, sigue levantando revuelo. En este caso el punto de mira lo ha puesto en las pensiones. El abogado ha asegurado que el sistema actual "tiene un componente de estafa piramidal porque cotizamos a una caja con pensiones vigentes, pero nadie nos garantiza que nos va a pagar las nuestras. Mañana viene un burócrata, dice que hay rebajarlas a la mitad, y lo puede hacer". Estas controvertidas declaraciones las ha pronunciado en el podcast de nuestro colaborador José Elías.

Y es que, como argumenta la colaboradora Ana Bernal-Triviño, "en la constitución está recogida a la garantía de las pensiones". Sin embargo, aunque está garantizado este derecho, la caja de la seguridad social tiene telarañas actualmente. Tenemos una pirámide invertida, pues ya hay más de 10 millones de pensionistas en nuestro país mientras que la tasa de natalidad es cada vez menor.

Las pensiones: un callejón sin salida

El debate está servido. Han vuelto a subir este año pero, ¿qué debemos hacer con ellas? Las posturas sobre cómo actuar son opuestas. Hoy en Espejo Público hemos contado con las dos caras de la moneda. Joanen Cunyat es portavoz mesa estatal por el blindaje de las pensiones, mientras que Paloma Martín pertenece a la plataforma juvenil Lideremos y cree que el sistema actual ya no se puede mantener. Son muchas las personas que han criticado que la pensión máxima actual sea de 3.200€, cuando el salario mínimo es tres veces menos. ¿Es esto normal?

Desde el punto de vista de Paloma, "a día de hoy no es normal porque la caja de las pensiones está completamente vacía. Se diseñó un sistema en un momento en el que la pirámide de la población sostenía que los de abajo pudieran cubrir las necesidades de los de arriba. Esa pirámide se ha invertido y por lo tanto matemáticamente no salen las cuentas. Hay que buscar soluciones".

Por su parte, Joanen opina que "no debemos aceptar que nos dividan y nos enfrenten a jóvenes y a pensionistas. Lo que tenemos que hacer es unirnos sin distinción de ideologías, credos y siglas para desarrollar el espíritu del artículo 50", es decir, blindando las pensiones en la Constitución "y prohibiendo que se puedan privatizar y perder poder adquisitivo".

No obstante, la miembro Lideremos Paloma piensa que "si blindamos las pensiones, ese dinero va a salir de la sanidad, de la educación y del resto del estado del bienestar", algo que no comparte el portavoz, quien asegura que "el problema que tenemos en España no es de riqueza ni de recursos porque hay recursos de sobra".

¿Qué soluciones puede haber?

Para Paloma, la solución para porque nos unamos: "Esto va de ser más solidarios que nunca, solidarios con las próximas generaciones. Las pensiones son un elefante en la habitación, ningún político lo puede abordar. Queremos un pacto de Estado, queremos que se junten todos y digan, vale. Está este problema. ¿Cómo lo podemos solucionar?" Además, hace un llamamiento a la propia población. Aboga porque el pensionista no piense solo en su paga, sino en la de las generaciones venideras.

Como colofón del debate, Joanen rebatía que "el propio sistema de pensiones es solidario. Nadie se pregunta cuánto cuesta la democracia y los procesos electorales son carísimos. ¿Por qué hay que cuestionar que es sostenible el sistema público de pensiones cuando no se hace con la democracia?", concluía. ¿Cómo evolucionarán las pensiones en los próximos años? ¿Será cierto que nos acabaremos quedando sin ellas?

