Peleas, drogas y sexo en la calle en O Pañel, Madrid: "Lo que no puede ser es aquí me planto, aquí cago"

Basura, malos olores, peleas y sexo a plena luz del día es la situación que los vecinos de O Pañel en Madrid denuncian que tienen que soportar día a día. Son personas sin hogar que según explican los vecinos hacen sus necesidades en un callejón cercano cuyas condiciones son "insalubres".

Las cámaras de Espejo Público han presenciado un enfrentamiento de una vecina con una de estas personas sin hogar en las que se dicen lo siguiente: "Lo que no podéis es aquí me planto, aquí cago, aquí meo, aquí como. La mayoría llevamos más de 30 años en el barrio y no pasaba esto" echa en cara la vecina.

Los vecinos aseguran estar "indignados" y denuncian una situación de "inseguridad e insalubridad". "Orinan aquí, un olor insoportable, defecan..." dice otra de las vecinas que asegura que la solución pasa por hacer un cerramiento de las 4 esquinas en el centro de mayores en el que están acampados.

Esta misma vecina asegura que ella ha presenciado "el acto sexual a cambio de droga" y destaca la "chulería" de ellos y se pregunta "¿esto pasaría en el Barrio Salamanca?".

La periodista de Espejo Público que se desplazó hasta el lugar, Mariaje Etxebarría, ha relatado como algunos de estas personas sin hogar le han confesado que ellos no quieren ir a un centro porque allí no les dejan vivir la noche y ellos quieren vivir la noche.