Pau Brunet, el niño autista que explica cómo es su día a día: "En un mundo de manzanas, soy una pera"

Pau Brunet a sus 10 años tiene claro que quiere visibilizar y acercar el trastorno del espectro autista (TEA) a la sociedad que le rodea. Por eso, desde bien pequeño, muestra en su canal de YouTube su experiencia personal y aclara algunos términos sobre el autismo. El pequeño cuenta cómo es vivir con esta condición día a día quierevisibilizar y mostrarle al mundo el autismo.

Pau define el mundo de una manera bastante peculiar, nos cuenta que él vive en un mundo de manzanas y él es una pera. "Hay manzanas que son más ácidas, más dulces, de texturas más suaves, algunas más rugosas, otras de un color más rojo, más verde y cada una es diferente. Pues yo soy una pera, tengo una forma diferente, soy más dulce y tengo otra textura, pero sigo siendo una fruta" se define Pau.

Asegura que en "bastantes momentos" se siente comprendido aunque hay otros momentos en los que "es difícil". No entiende el sarcasmo, las dobles intenciones y matiza "que cada autismo es diferente". Escucha 5 veces más fuerte aunque dice que "al final te acostumbras". Se ha encargado de explicarle a sus compañeros de clase qué es el autismo y resta importancia a que "a veces no me invitasen a sus fiestas".

"Yo descubrí que tenía autismo a los 6 años y no sabía qué me pasaba" recuerda Pau para explicar que en ese momento sí se sintió mal. Sus vaticinios para el futuro no son muy optimistas y cree que las cosas "no cambiarán mucho".

"En un mundo de manzanas, soy una pera".

Él define ser autista como una condición de vida, un trastorno, nos cuenta que cada autista es diferente. Su autismo es de nivel 1, el nivel más leve de los tres que existen. A media que el nivel es más alto, se necesita más ayuda. Nos cuenta que no le gusta que le toquen, pero sí que le abracen fuerte. Él necesita sentir un estímulo para saber cómo está, una presión en el cuerpo. Cuando tiene los ojos cerrados, no sabe cuál es la posición de su cuerpo. Necesita hacer un movimiento para descubrirlo, necesita presión.

"Que seamos diferentes no significa que no podamos hacer las cosas"

Desde Más Espejo hoy Pau lanza una lección de vida, además nos confiesa que de mayor quiere ser periodista. "Yo no soy caprichoso, tampoco estoy enfermo y tampoco soy raro, solo soy autista" dice en su canal de Youtube que ha abierto "para ayudar a las personas".