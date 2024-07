Patxi López, sobre la cumbre entre Gobierno y CC.AA.: "Lo que vimos ayer es una vergüenza"

La periodista y presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, apuntaba a que Cataluña sería la única de las CC.AA. que "abandona a Pedro Sánchez". Sin embargo el diputado del Partido Socialista, PatxiLópez, contradecía las palabras de Susanna: "No es verdad. Lo que vimos ayer es una vergüenza".

Tras la cumbre entre el Gobierno de España y los distintos Gobiernos autonómicos se concluyó el reparto de 347 menores extranjeros no acompañados (MENAS), de los cerca de 6.000 totales que hay actualmente en Canarias. Precisamente la reunión era para tratar de ayudar a paliar la situación en el archipiélago canario.

"¡Son niños!"

"Algo que ya estaba acordado"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados acusaba al PartidoPopular de hacer promesas vacías. Afirmaba que "el Partido Popular lo que apoya es un acuerdo que cuando hay más de 3.000 niños en Canarias Ceuta y Melilla, [...] para 347. Algo que ya estaba acordado en años anteriores, y que no cumplieron".

"No estamos hablando de un tema de solidaridad [...] Estamos hablando de humanidad", enfatizaba el político socialista, que además añadía que en ocasiones se hablaría de estos niños "como si fuera mercancía" y parecería olvidarse algo fundamental: "¡Son niños! Son menores que están solos, que han escapado de sus países por hambre, por guerras. Es decir, para poder vivir, para sobrevivir, y ante esto estamos racaneando".

"Me da igual que sea el PP o Junts"

"La solidaridad donde se determina de verdad es en la ley"

La capacidad de las Comunidades Autónomas, según Patxi López, es más que suficiente para acoger a 3.000 de los menores entre todas. Ese sería el objetivo del Gobierno, que pretende cambiar la Ley de Extranjería para cambiar que el reparto pase de ser voluntario a un mandato legal: "Ante la Ley, todo el mundo se lavó las manos excepto el Partido Socialista".

Distintos partidos, "misma vergüenza"

El actual Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en manos de Esquerra Republicana, se negaría a la aceptación voluntaria de los 31 menores que le corresponderían según lo acordado ya en la noche.

El político socialista se mostraba contrario a esa postura y manifestaba que para él "forma parte de la misma vergüenza que me da el PP o quien no acepte ese reparto", e insistía en que el trasfondo es proporcionar alojamiento, sustento y ayuda, a niños.

Regiones sobrepasadas

Patxi López se mostraba contundente al afirmar que, por solidaridad, la obligación del resto de territorios debería ser la de ayudar a aquellas Comunidades (Canarias) o Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Estas regiones están "tan sobrepasadas" que no podrían atender apropiadamente a tanta cantidad, aportando el dato de una saturación que alcanzaría el 150%.

Amenazas de Vox

Santiago Abascal, líder de Vox, lanzaba una seria advertencia al Partido Popular de romper los acuerdos de gobierno que ambos partidos mantienen por ejemplo en Castilla y León o Murcia, así como en otras regiones autónomas, Provincias y Ayuntamientos.

Sobre esto, Patxi López se limitaba a decir: "Ese es el problema que tiene cuando se pacta con esa gente. Con quien niega la violencia machista. No sé qué hará VOX pero no me importa".