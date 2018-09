Patricia Aguilar, la joven captada por una secta en Perú: "Ha sido una pesadilla. Ha habido malos tratos, abusos y violaciones"

La joven española captada por una secta en Perú, Patricia Aguilar, ha hablado de su estancia en la selva durante su cautiverio. Asegura que Félix Steven Manrique, el falso gurú que la captó a través de las redes sociales, la maltrató. "Me engañó y me robó la adolescencia", lamenta.

"He abierto los ojos. Ha sido una pesadilla y me he dado cuenta del enorme daño que me hizo Steven. Se aprovechó de mi edad, de que yo buscaba respuestas, cariño y me engañó. Ahora soy consciente de que nos estaba matando.Me robó mi adolescencia y mi vida. En el grupo, por parte de Steven, ha habido malos tratos, amenazas, abusos y violaciones. Me cuesta mucho hablar de ello, pero entiendo que dar a conocer públicamente parte de mi historia y la de las otras víctimas de Steven y aportar los detalles en el juzgado es la única forma de intentar que esto no vuelva a ocurrir. Si pudo llegar a la habitación de una chica de 16 años en España, como yo, estando a miles de kilómetros, y arrancarme de mi familia, puede hacerlo con cualquiera. Por eso es muy importante que siga en prisión. Para que las víctimas podamos recuperarnos y todo esto pare, necesitamos que pare porque si no, volverá a delinquir. Captar a menores y abusar de ellas económica y sexualmente es su modo de vida. No tengo duda, no debemos subestimarle, no sabe hacer otra cosa. Es súper inteligente, peligroso y muy violento. Cuando estás con él, solo hay dos opciones: obedecerle en todo o atenerte a las consecuencias".

Aguilar está siendo asistida por un psicólogo especializado en reprogramar a víctimas de sectas. Este proceso de reprogramación puede durar hasta tres años. La joven dio a luz a su hija en un establo en medio de la selva y fue rescatada por la policía de Perú después de que su padre se trasladara al país latinoamericano.