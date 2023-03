Una pareja descubre que su bebé, fruto de una fecundación in vitro, no es hijo biológico del padre

Esta pareja ha descubierto que su bebé solo es hijo bilógico de la madre. La Consejería de Salud de Andalucía ha abierto una investigación porque a la madre le implantaron un embrión que no era del padre.

Los progenitores esgrimen que hubo un error con la muestra en el manejo del proceso. El deseo de tener un hijo en común era imposible por vía natural y tras 2 años de intentos terminaron probando la fecundación in vitro. Durante estos meses el padre ha recibido comentarios sobre su escaso parecido con el bebé. Sin embargo, hubo una apreciación que hizo saltar las alarmas: el grupo sanguíneo del bebé no coincidía con la doble filiación de los progenitores.

Tras unas pruebas el padre constata que el patrón sanguíneo con su hijo no es coincidente

El padre se hace una prueba de paternidad y ve que el patrón sanguíneo no es coincidente. El resultado rompe la ilusión que había tenido la familia en este proceso. No conocen la identidad del varón que ha puesto semen. Lamentan que el niño se verá privado de por vida del vínculo natural biológico de quien es su padre. "El día que tenga hijos tendrá que aceptar que no son nietos biológicos de su padre", apuntan.

Los padres piden una indemnización de un millón de euros

Ignacio Martínez es el abogado de esta pareja afectada. Señala que los padres sufren un shock emocional fuerte porque por un lado tienen a un bebé al que quieren y por otro han recibido esta noticia que tiene mucho impacto.

La familia desconoce el origen de la muestra de semen. Han pedido una investigación exhaustiva par dar con la procedencia del semen. Desconocen si este es un error de protocolo que pudiera afectar a otros pacientes.

Juan Cano, colaborador de Espejo Público, señala que el propio abogado hace alusión a un caso que hubo en Navarra en 1993 pero es difícil encontrar en la jurisprudencia un supuesto parecido a este. En el caso de Navarra lo que ocurrió fue un intercambio de bebés y se indemnizó a la familia con más de 700.000 euros.