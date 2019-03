La tensión entre la familia Ortíz y la Bretón se ha disparado en las últimas horas. Un grupo de personas han acudido a la finca de Las Quemadillas para colocar una enorme pancarta con los rostros de los pequeños Ruth y José acompañadas de frases que los niños decían a sus abuelos y familiares. Sucedía en torno a las dos de la mañana cuando un grupo de personas que se tapaban la cara con unas caretas con las fotos de la pequeña Ruth acudía a esta finca colocando la pancarta en la que se puede leer: "Papito, ¿por qué nos has abandonado?".

Durante la mañana, los padres de José Bretón han salido de la finca y con no poca dificultad han retirado la pancarta de la verja de la finca de las quemadillas. Las personas que han colocado dicho cartel han asegurado, aunque no a cámara, que lo que intentan es que el padre de los niños no se olvide de ellos, y que nada tienen contra los abuelos de los pequeños. Al no poder ponerla en la cárcel, lo hacen en casa de los abuelos.