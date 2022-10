Pánico en Sabadell por la presencia de un multiviolador que vive junto a un colegio

El pánico se ha apoderado de los vecinos de Sabadell (Cataluña). Antonio G.C, el conocido como 'el porrón' o multiviolador de Ca n`Oriac, reside desde hace unos días en una chabola de un descampado, al lado de un colegio y de un centro cívico, en la calle Balaguer.

Este hombre, de 77 años, fue condenado en 1999 a 270 años de prisión por siete delitos de agresión sexual, 13 violaciones y 15 robos con violencia. Tan solo cumplió 18 años en la cárcel porque en octubre de 2013 quedó en libertad por la derogación de la doctrina Parot.

El juez le dejó en libertad por la doctrina Parot y pensando que el hombre no tenía peligro por su edad

Cuando salió de prisión, a pesar de los informes desfavorables que apuntaban a que no estaba rehabilitado, tardó cuatro meses en participar en la muerte de una mujer de 75 años. No obstante, un juez permitió su salida de la cárcel obligado por la derogación de la Doctrina Parot y aceptando el argumento de la defensa de que el hombre no tenía peligro por su edad.

Durante los últimos días, el barrio se ha llenado de carteles que advierten de la presencia del multiviolador en la zona.