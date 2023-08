Los panaderos alertan de una subida del precio del pan y pasteles en Navidad: "Va a ser un drama"

La Guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo terribles efectos y poco a poco se va colando en todos los sectores de la población. La escasez de cereales es una de estas consecuencias colaterales del conflicto, y está provocando que los precios se disparen, ahogando a panaderos y pasteleros.

Fátima Gismero, pastelera de la localidad de Pioz (Guadalajara), ha podido explicar en el programa de Espejo Público los efectos que está teniendo la subida del precio del cereal en su sector, y las consecuencias que tendrá para la población en un futuro no tan lejano.

"Tememos lo que pueda pasar en Navidad"

La experta ha asegurado que ya están empezando a notar la subida del precio de los cereales y que "temen lo que pueda pasar de cara a las próximas navidades" porque, según ella, "es cuando se va a notar más todavía". Afirma que, de momento, los precios están subiendo poco a poco, pero después de que se acabe el verano y la gente vuelva de las vacaciones, "esto va a ser un drama".

Los pasteleros y panaderos no pueden hacer otra cosa que ajustar los precios. "Me sabe mal y me cuesta mucho subir los precios, pero es o eso o no llegar a fin de mes", ha lamentado Fátima. Aunque ella asegura que siempre sube lo justo para poder soportar el incremento del precio de las materias primas: "Lo que nos suban es lo que subimos, lo justo para no fastidiar a los clientes".

La mujer relata que, cuando va a cobrar, siempre 'suelta' un "perdonad, me sabe fatal, pero no nos queda otra". "Yo siempre intento que sea lo mas llevadero para los clientes", ha garantizado.

"Está subiendo toda la materia prima básica"

Lo más preocupante para la pastelera es que el cereal no es lo único que ha aumentado de precio, otras materias primas también están sufriendo estas subidas. "El azúcar también se ha encarecido y es una animalada", comenta Fátima. "Lo compramos al doble de lo que nos costaba", ha concluido.

Pero la cosa no termina ahí porque también los huevos y el aceite han sufrido un terrible encarecimiento. "No es que suba nada muy exótico, es que están subiendo los precios de la base de nuestro trabajo, se ha quejado. "Y no nos queda más remedio que comprar esas cosas", explica.

Por lo menos, Fátima se consuela con el trato que está recibiendo por parte de sus clientes, que califica de "comprensivos" porque son conscientes "de lo que hay".