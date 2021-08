La palabras de agradecimiento de Yassir, traductor afgano, al llegar a España: "Es la oportunidad de vivir otra vez"

"Ya estamos en España. Muchas gracias. Estuve todo el día del domingo en carretera hasta llegar al aeropuerto. Había mucha gente para llegar, no podía pasar. Y fui el mismo día hasta la puerta. Una persona española me ayudado mucho y por eso he podido entrar en el aeropuerto" ha contado Yassir desde la base de Torrejón de Ardoz.

"Cuando llegue a la base de Torrejón vino la ministra de Interior y nos atendió muy bien. Se sentó en la misma mesa conmigo y me dijo 'aquí tienes tu casa. No tienes que pensar más en Afganistán y en más problemas, puede seguir aquí con nosotros. Te tienes que sentir feliz. Cualquier cosa estamos con vosotros, con tu familia'" ha explicado el traductor afgano.

Yassir ha tenido palabras de agradecimiento para España. "Hoy, he escuchando hablar a la ministra de Defensa. Muchas gracias a todos los españoles que nos ayudan, que nos dan la oportunidad de vivir otra vida".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado en el programa Espejo Público la situación en Afganistán y el trabajo de las fuerzas españolas en el aeropuerto de Kabul. "Tenemos un drama humano porque sabemos que no vamos a poder sacarlos a todos. Yo lo he dicho siempre y he sido muy realista, no vamos a poder. No vamos a poder porque no depende de nosotros.

"No podemos hablar de una familia, de dos familias, podemos hablar de los cientos de familias que han venido a España pero se van a quedar muchas familias. Yo le puedo asegurar que todos estamos sufriendo, todos estamos llorando mucho" ha asegurado la titular de Defensa en el programa de Antena 3 Noticias.

