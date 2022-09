La madre de la niña atropellada mortalmente en Roquetas: "Mi hija murió en el acto y ese hombre no hizo nada"

El 6 de julio de 2021 la vida de Rocío y David cambió por completo. Su hija Leire de 5 años murió atropellada por un conductor ebrio en Roquetas de mar (Almería). Un coche frenó para dejarles pasar por un paso de cebra pero el turismo que va detrás acelera y arrastra a la niña desplazándola 20 metros. La pequeña muere en el acto.

Los padres de la pequeña piden que se cambie la ley para que endurezca la pena y ya han entregado 700.000 firmas en el Congreso. Rocío, la madre de la pequeña, espera que se haga justicia para "que las próximas familias que se vean afectadas por estas desgracias tengan más justicia".

"El turismo aceleró y arrastró a la niña desplazándola 20 metros. La pequeña murió en el acto"

El día del fatal atropello fue su madre la que paseaba con Leire estando embarazada y vio cómo el coche se llevaba por delante a su pequeña. "Es una imagen que no se borra y no se lo desearía a nadie. Mi hija murió en el acto y ese hombre no hizo ni por acercarse ni por preguntar, ni nada", apunta.

El conductor dio 0,98 miligramos de alcohol por litro en aire expirado en sangre y cuadruplicaba la tasa permitida. Salió del coche con una copa de alcohol en la mano. Roquetas de mar ha rendido homenaje a Leire y su familia con un pequeño altar. El autor del atropello sigue en la calle "tranquilamente viviendo su vida".