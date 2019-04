Los padres de Marta del Castillo presentan firmas al Ministro para que se repita el juicio

Antonio del Castillo y su mujer Eva Casanueva se reunen en pocas horas con el ministro de Justicia, Antonio Catalá para presentarles las más de un millón y medio de firmas que han recogido a través de internet pidiendo que se repita el juicio de su hija o que se reabra la investigación.

A pesar de que Antonio no va a dejar de buscar el cuerpo de su hija, su mujer, que le apoya completamente, reconoce en Espejo público que no confía demasiado en la Justicia. "En la Justicia que hay en Sevilla no creo". En cualquier caso, ambos han reconocido que esperan que la Policía busque en el nuevo terreno que un policía jubilado ha marcado como posible lugar donde su hija puede estar enterrada.