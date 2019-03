Los padres de María Esther dejan Arriate

Los padres de María Esther han reconocido que no hay nada que les retenga ya en el pueblo. Por eso han decidido dejar Arriate. La pérdida de María Esther es algo insuperable y han decidido empezar de cero en otro lugar donde las calles, gentes y lugares no les recuerden a la pequeña. Juan Jiménez, el padre de la menor, no ha dejado de recorrer la comarca de Ronda, desde que se produjera el asesinato de su hija, para recoger firmas que apoyen su petición de que se endurezca la ley del menor.