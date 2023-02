Los padres de Madeleine McCann habrían aceptado una prueba genética con Julia Faustyna, según la joven que asegura ser su hija

Lo acaba de gritar al mundo a través de sus redes sociales y se emociona al contarlo en su cuenta de Instagram. Se llama Julia Faustyna. Pero esta joven polaca, de 21 años está convencida de que en realidad es, nada menos, que Madeleine McCann.

Para demostrar su teoría, ha pedido que se le practique una prueba de ADN, y asegura que la familia McCann estaría dispuesta a someterse a un cotejo genético. La noticia ha saltado a través de su perfil de Instagram, que ya supera el medio millón de seguidores. Su cuenta, creada hace escasos días, se denomina @iammadeleinemccann. Es decir, "Yo soy Madeline McCann". Aquí intenta apuntalar su semejanza física con la niña británica desaparecida en Portugal en 2007. Para ello, hace acopio de fotos y vídeos donde se compara con la pequeña y también con sus padres. Imágenes en las que destaca que tiene una peca en la pierna y una marca en el ojo en los mismos lugares que Madeleine. Refiere también similitudes en la forma del rostro, en concreto en los hoyuelos. Y muestra parecidos en las orejas, labios y en el espacio entre los dientes.

La niña es adoptada y sus padres no quieren darle el certificado de nacimiento

Julia mantiene que fue adoptada. Relata en su perfil que no está segura de su verdadera identidad, porque sus padres no quieren darle su certificado de nacimiento. Asegura que le han dicho que tiene 21 años, pero que no ha podido comprobarlo. De ser cierta esta edad, no se trataría de Madeleine, ya que la niña desaparecida tendría ahora 19 años. La joven polaca cuenta que ha pedido datos sobre su niñez a su abuela y que ésta solo le ha enviado dos fotografías.

Beatriz de Vicente encuentra "serias diferencias" entre el parecido de Madeleine y la joven Julia

Julia Faustyna se lamenta de que las policías polaca y británica no le han hecho el caso que ella cree merecer, aunque se ha prestado a someterse a todo tipo de pruebas. Ahora, defiende que su alarma ha calado en la familia McCann, que supuestamente ya habría dado el sí a un cotejo de ADN. ¿Pero sería suficiente la comparativa de rasgos para poder afirmar que estamos ante la verdadera Madeleine? La criminóloga Beatriz de Vicente defiende que es complicado que una peca en la pierna o un coloboma, la deformación genética del iris, arrojen un parecido concluyente. De Vicente ha analizado en Espejo Público la evolución lógica de los rasgos de Madeleine comparados con los de Julia. Según ella, hay serias diferencias.

Sobre todo ve determinante la forma del labio superior, que no guarda parecido en las dos chicas. Tampoco ve como suficientes rasgos determinantes la caída de los ojos o la separación dental. Según la criminóloga, sería necesario proceder a una comparativa de ADN para verificar la identidad real de Julia Faustyna. De momento, De Vicente se ha mostrado escéptica con la noticia. Ha recordado que más de cien mujeres han dicho ser Madeleine McCann en los últimos años.