El padre de la niña asesinada por su madre: "Llegó con ella a Gijón y no esperó ni una hora para ejecutarla"

Eugenio todavía no puede creerse que no volverá a ver a Olivia, su pirata. La pequeña de 6 años fue asesinada por su madre el pasado domingo en el piso de Gijón en el que residían.

La jueza decidió el viernes que la custodia de la niña pasaba a su padre. "Era para cambiar a la niña de vida. Vino a Gijón por una oferta laboral que no era tal y cuyo único objetivo era separarla de su padre. La decisión era que la madre siguiera en Gijón y la niña viniera a Segovia con su padre. Los fines de semana y todos los puentes los pasaría a disfrutar la madre. El juez determinó que no tiene sentido aislar a la niña 500 kilómetros de su casa", explica Eugenio a Espejo Público.

"La jueza quería cambiar de vida a la niña y que la madre se quedara en Gijón"

Este padre, destrozado por haber perdido a su hija, cree que todo esto ha pasado porque Olivia le adoraba a él y a su nueva pareja, María. "Adoraba a María y a la tía Inma, con mis dos sobrinas y con Elsa que es su hermana teníamos un equipazo", recuerda. "Contaba los días para volver con papá y tragarse 1.000 kilómetros de coche, íbamos compaginando con hablar un rato, otro rato móvil y volvíamos a hablar. El viaje ya se convertía en una parte del fin de semana" señala.

Cuenta este padre que su expareja le tenía a él y a su familia "un odio mortal". "No lo entiendo porque ver a tu hija feliz será mejor que verla con una familia que no la quiere o que se despreocupaba por ella. Si esta mujer hubiera tenido una pareja que se volcara con mi hija hubiera estado agradecido a ella".

Aunque su mujer le hizo pasar un calvario nunca pensó que algo así pudiera suceder. "Esto lo hace un depredador, algo que no es humano. No convivo con este tipo de gente y no he conocido a nadie así hasta ahora. Esto es totalmente anormal gracias a Dios, hay poca gente con tanta maldad".

Un calvario que comenzó cuando Eugenio decidió separarse de la madre de Olivia

El calvario de este padre comenzó cuando se separó de la madre de su hija. Tuvo que transitar unas 21 denuncias falsas que cayeron en saco roto. "Yo me quiero separar de esta mujer. Presentas un convenio de custodia compartida y al día siguiente tienes una denuncia de violencia de género, detenido, fuera de tu casa y guardia y custodia de la menor para la madre. A partir de ahí te quitan todo, inmediatamente te quitan a tu hija y pasa a ser un visitador y a defenderte en un juzgado de lo penal de acusaciones gravísimas. Lo defiendes hasta el final, sales absuelto y cuando ya después de un periplo e incumplimientos varios tienes la custodia", relata el progenitor.

"Luego al final después de batallar tienes la custodia y el domingo por la noche volvemos a donde empezó todo: "Coges a mi hija el sábado a las 17.30 horas que la podías tener hasta el martes disfrutando de ella. Sales de La Lastrilla, subes con ella a Gijón y no espera ni una hora, la ejecuta. Dime tú qué clase de persona hace eso, eso no es una persona".