El padre de Marta del Castillo pide que se investigue un nuevo pozo: “Un día me desesperé y me puse a cavar con mis hermanos”

Este nuevo punto podría ser clave en la búsqueda de Marta del Castillo. Tiene que ver con la descripción que hizo Miguel Carcaño del lugar en el que dejaron el cuerpo. Una descripción que se la hizo al propio Antonio del Castillo cara a cara. "Revisando los planos antiguos de 2009 me fijé en este punto, fui a verlo y todos los indicios que dice Miguel concretamente se dan".

Las tres claves que apuntan a este lugar

Una gasolinera y 5 luces, una zanja que encontraron ya hecha y una tubería. Miguel Carcaño recuerda la imagen de dos palmeras en una gasolinera y 5 luces a lo lejos. El lugar se encuentra de camino a la conocida finca de la Majaloba donde ya se buscó en distintas ocasiones. Carcaño indica que "pasa la gasolinera, tuerce a la izquierda y luego a la derecha". Coincide perfectamente con esta ubicación. Antonio describe la zona, que es idónea para la desaparición del cuerpo: “Está oculto en la carretera. Hay una zona que no es muy grande, que no te ven los coches que pasan porque una arboleda lo oculta todo. No es un lugar en medio del campo descubierto en el que te puedan ver fácilmente. Y, además, es la única zanja que hay en la zona ya hecha desde el 2008 y un pozo abierto”.

Antonio cavó con sus hermanos

El padre de Marta se lo comunicó a la Policía, que le dio su palabra de actuar y desde entonces sigue esperando. Ante la inacción, después de seis meses, y la desesperación. "Lo comunico a la Policía Nacional y ellos me dicen que me espere que lo van a hacer ellos. Yo espero, espero, un día me desesperé y me puse a cavar con mis hermanos". Antonio y sus hermanos estuvieron cavando. Encontraron escombros, ropa y "que aquello es dificilísimo". El terreno es durísimo y hay que hacerlo con una excavadora.

La Policía Nacional responde

"Dicho lugar se encuentra situado en una propiedad privada y se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación. La misma ya ha sido recolectada y están a la espera de obtener la autorización de su propietarios para realizar la búsqueda".

Pero Antonio sigue recriminando el paso del tiempo: "Eso se ha plantado hace un mes. Me consta que han hablado con el dueño de la finca y el dueño ha dado permiso para iniciar la excavación". El padre de Marta hizo público su enfado en Twitter y decenas de personas se han ofrecido a ayudarle con dinero, con información y con excavadoras para buscar el cuerpo de la joven. ¿Estará aquí el cuerpo de Marta del Castillo? 14 años después de su desaparición, su familia mantiene la esperanza.