El doctor Roi Piñero ha entrado en directo en el programa de 'Espejo Público' para dar su opinión, cómo profesional sanitario, sobre la vacunación. En primer lugar, ha calificado a los 'antivacuna' como 'vacunofóbicos', pues señala que realmente son personas que le tienen fobia a las vacunas en general. Afirma que como médico habla con sus pacientes y respeta su decisión pues sino jamás conseguirá que cambien de opinión. De esta forma, intenta hacerles ver que no vacunando a sus hijos ponen en riesgo sus vidas y también la salud pública.

Señala que en España más del 95 % de los niños están bien vacunados, siendo el porcentaje de 'vacunofóbicos' muy bajo.

Luis Gasco es padre de un niño que se quedó tetrapléjico con 18 meses como consecuencia de una reacción autoinmune a una vacuna. El hombre también ha intervenido durante el debate pidiendo que antes de vacunar se expliquen las consecuencias que puede llevar consigo una inyección y se informe al completo a la población de todos los problemas que puede acarrear, y añade que "las enfermedades no las tienen por qué transmitir los niños sanos no vacunados, cuando en España no se pide la cartilla de vacunación a la gente que entra, por lo que las pueden traer un turista chino o un inmigrante que salte la valla de Melilla".