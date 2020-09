Pablo Casado, en cuanto a la labor del PP: "No pueden pretender pedir a la oposición lo que no tienen en el Gobierno"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha mostrado preocupado por la situación actual del coronavirus, la vuelta al cole y la economía, aunque también esperanzado, "porque tenemos un gran país y lo que tenemos que hacer es ponerlo manos a la obra con menos propaganda y más medidas concretas para sacar a España de este túnel".

"Es la mayor cobardía que he visto en un Gobierno, no quiere liderar, se parapetan las comunidades autónomas y encima echa la culpa a los españoles", manifiesta respecto a Pedro Sánchez. Sobre Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, comenta que no tiene ninguna credibilidad y considera que es "insólito" que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Simón, "sigan en sus puestos".

A su parecer, Pedro Sánchez "no dijo nada" en la conferencia en la Casa de América (Madrid) y comenta que en seis meses no ha llamado al Partido Popular, por lo que asegura "nosotros escuchamos, pero cuando tengan algo que decirnos". Considera que Unidas Podemos no apoya al Gobierno ni a Sánchez, por ello, indica: "No pueden pretender pedir a la oposición lo que no tienen en el Gobierno".

Asegura que llevará a sus hijos al colegio e indica que sabe de cerca la inquietud de los profesores y de los orientadores sobre la vuelta al cole, ya que su mujer es profesora. "La ministra de Educación se ha ido de vacaciones y ha venido una semana antes para hacer una conferencia entre las comunidades autónomas y, además, les ha delegado toda la responsabilidad", comenta.

Casado propone a Sánchez que "vuelva al número de ministros que se encontró después de la moción de censura, la eficacia ha sido mucho peor". Por otro lado, señala que los niños que no dispongan de recursos para seguir las clases online pueden tener "un problema académico importante", por lo que pide que el Gobierno se vuelque con las familias.

