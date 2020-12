Pablo Alborán, sobre su nuevo trabajo 'Vértigo': "Es la primera vez que hago un disco sin esperar nada a cambio"

Pablo Alborán presenta 'Vértigo' su nuevo disco. El cantante ha ofrecido una entrevista en Espejo Público para hablar de los detalles de su nuevo trabajo.

Un disco producido en un momento "extraño" y "sin expectativas", el trabajo "más honesto" que se ha ido transformando al tiempo que lo hacía la pandemia del coronavirus. Alborán reconoce que no sabía si finalmente iba a salir debido a la incertidumbre provocada por la epidemia. "Es la primera vez que hago un disco sin esperar nada a cambio".

Pablo Alborán ha aprovechado su momento "más vulnerable" para crear música desde el lugar "más personal". La principal diferencia entre este y sus trabajos anteriores es que lo ha producido conjuntamente con Julio Reyes, fundador del sello discográfico Art House Records.

Como curiosidad, las voces se han grabado desde la casa de sus padres en Benalmádena y se pueden escuchar sonidos capturados desde su propio móvil "que evocan esos pequeños momentos que hacen que la vida sea grande. Me he dado cuenta de que muchísimas cosas son posibles, cuando pensábamos que no lo eran".

Su sueño cumplido ha sido grabar desde la Torre Picasso en Madrid "un regalo para mí y para mi equipo que ha servido también para conectar con toda la gente".

En un tono anecdótico ha asegurado que el confinamiento le ha enseñado a "teñir el pelo" a su madre. Y no ha sido lo único porque durante los meses encerrado en casa también ha aprendido algunas nociones sobre cocina y jardinería "me he vuelto un manitas pero sobre todo he aprendido a valorar los pequeños ratitos con la familia".

