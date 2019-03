"Ortega Cano se presentará voluntariamente en prisión si lo ordena el juez"

"Cumpliremos la decisión del juez a rajatabla". Así de contundente se ha mostrado ante las cámaras de Espejo público Enrique Trebolle, abogado del torero Ortega Cano antes las preguntas de si su cliente entrará o no en la cárcel.

Según las últimas informaciones, el diestro madrileño tendría 10 días de plazo para ingresar en prisión después de que no prosperase el recurso que interpuso ante el tribunal de apelación y que le condenaba a dos años de cárcel. Enrique Trebolle ha querido matizar este asunto. "No hemos recibido todavía notificación oficial de la resolución de este recurso, por lo que no tenemos un plazó cerrado para que se ejecute la sentencia", afirma.

Sobre la salud de Ortega Cano, en su momento Trebolle manifestó su preocupación porque el torero pudiera morir en prisión. "El señor Ortega Cano está más enfermo de lo que él pueda creer. Tenemos certificados de prestigiosos cardiólogos que dicen que puede sufrir una muerte súbita. Me quedaría tranquilo si, después de tantos años de profesión, no tuviera que ver que un cliente pierda la vida en la cárcel. Quisiera que un equipo de médicos forenses vieran a Ortega Cano y, que en el plazo que da el juzgado, determinen si mi cliente puede llevar una vida compatible en la cárcel o no".