Ortega Cano: "La fiesta de los toros aporta economía al país"

"La fiesta de los toros aporta economía al país", sentencia el maestro Ortega Cano en una entrevista a Espejo público, al hilo de las recientes mociones que se han estado presentando en diferentes puntos del país sobre la posibilidad de retirar la fiesta de los toros como parte de los espectaculos de las fiestas patronales. Esa moción salió ampliamente rechazada en la localidad del torero, en San Sebastián de los Reyes.

"Sin la fiesta, los toros no tendrían razón de ser. Están muy cuidados por todos", ha declarado Ortega al tiempo que asegura que los beneficios económicos que aporta esta fiestas a una ciudad son mucho mayores que los gastos que se puedan llevar a cabo los Ayuntamientos por llevarlos a cabo. "En Pamplona, en una semana de toros se ha obtenido 74 millones de euros de beneficio para la ciudad".

El torero madrileño ha asegurado que la mayoría de los empresarios taurinos no recibe subvenciones públicas. "Creo que la gente que se dedica a la política tiene cosas más importantes por hacer como la gente que está en paro, los necesitados, los que no tienen que comer. Que dejen a la gente libertad. A los que les guste que vayan y los que no que no vayan", asegura.

Ortega Cano ha defendido la versión solidaria del mundo del toreo así como su importante función medioambiental. "El mundo taurino siempre ha sido muy solidario con la gente más necesitada. A los animales les cuidamos y somos solidarios con los animales. Las dehesas se cuidan a través de la crianza del toro bravo".