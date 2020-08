Olga Amado: "Las familias peleamos por la presencialidad en las aulas, pero el protocolo no es seguro"

A causa de la pandemia de coronavirus, en muchas zonas de España aún no se sabe con seguridad qué día volverán los niños al colegio y tampoco en que circunstancias lo harán. Muchos padres han mostrado su preocupación al respecto, así como también los propios colegios.

"Estoy horrorizada de pensar que no vuelva", señala una madre. Por su parte, varios padres que en septiembre se incorporan a sus trabajos apuntan que no saben cómo podrán organizarse si los niños no vuelven al colegio.

A diversos padres les parece una opción reducir los grupos y que los que no puedan acudir al colegio hagan las clases online. Para intentar solventar todas las dudas sobre cómo será el próximo curso escolar, en Málaga ha surgido una plataforma denominada 'Ampas en pie', que amenazan con no llevar a sus hijos al colegio si no se garantiza su salud en las aulas.

Olga Amado, portavoz de dicha plataforma, señala que "la presencia de los alumnos en las aulas es vital, pero siempre respetando las medidas de seguridad". Considera que los protocolos que se intentan implantar "no son seguros" y a su parecer, los pasos que está tomando la Junta de Andalucía "no son lógicos".

Por otro lado, Juan José de Paiz, director del colegio Altair, en Sevilla, manifiesta que en su caso han seguido las indicaciones de la Junta de Andalucía, vigilar las entradas y salidas al centro, el uso de las mascarillas, la ventilación de las clases, el cuidado de la limpieza y la desinfección del centro. Aun así, asegura que "es imposible" garantizar la distancia de seguridad en las aulas porque necesitarían clases más grandes.

