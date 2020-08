Okupó su propio piso y ahora podría ser acusado de allanamiento: "Me siento bien, he hecho lo que haría mucha gente"

Manuel, un hombre al que le okuparon su vivienda, ahora podría ir a prisión por okupar su propio piso. Los okupas se fueron de vaciones a Ibiza y fue en ese momento cuando Manuel decidió entrar en su vivienda. Manifiesta que los okupas eran "dos presuntos amigos" a los que alquiló el piso y al poco tiempo le dejaron de pagar.

Señala que los okupas han estado viviendo sin agua, ya que se la cortaron por no pagar, y que la luz la tenían "pinchada". Asimismo, comenta que cuando los dos okupas se fueron de vacaciones instalaron una alarma para que él no pudiera entrar. "Me enteré que estaban en Ibiza de vacaciones por redes sociales y dije, mi casa está vacía, voy a recuperar lo que es mío", asegura.

Indica que después de arrancar la alarma llegaron los Mossos d'Escuadra y les explicó lo que sucedía. Según cuenta, éstos le dijeron que si los okupas le denunciaban, tendrían que llevárselo detenido por dos delitos, allanamiento de morada y coacciones. Espejo Público ha podido hablar con Manuel, el cual manifiesta: "Yo me siento bien, he hecho lo que haría mucha gente".

Comenta que intentó negociar con los okupas, pero no lo consiguió y finalmente los denunció. Además, apunta que contactó con la empresa de alarmas y les dijo que los que vivían en el piso eran okupas, pero éstos le contestaron: "Nosotros protegemos a quienes no pagan".

