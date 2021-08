Los okupas de Masalfassar abandonan la vivienda: "Por fin vamos a dormir más tranquilos, aunque con miedo en el cuerpo"

Este miércoles los okupas de la localidad de Masalfassar, en Valencia, han abandonado la vivienda. Uno de ellos ha estado en la mañana de este miércoles hablando con el gestor y Espejo Público ha podido hablar con él.

Por su parte, el gestor comenta que en el proceso de negociación se debe valorar cada circunstancia y intentarán llegar a un acuerdo. Por su parte, el okupa ha pedido a los vecinos dinero "para aportar algo y marcharse cuanto antes”.

Por otro lado, el equipo de Espejo Público ha podido hablar con una de las familias vecinas de estos okupas, Fermín y María, los cuales asegura que a partir de hoy podrá dormir tranquilos. "Hoy sí que estamos satisfechos, hoy por fin ha sido verdad que se han ido", señalan. Asimismo, apuntan que "lo que la justicia no ha podido conseguir, lo han conseguido los medios y la presión del pueblo".

Manifiestan que, a partir de hoy, podrán dormir más tranquilos, aunque asegura que "el miedo en el cuerpo" siempre lo van a tener porque no les han concedido la orden de alejamiento que habían interpuesto. "Queremos la orden de alejamiento por miedo a que puedan acercarse a nuestra familia después de esto", manifiestan. El juez no les han concedido la orden de alejamiento, ya que considera que las amenazas de los okupas no tenían la gravedad suficiente.

Asimismo, señalan que no creen que los okupas se vayan a ir lejos de la zona, "seguramente se quedarán cerca". Por último, comentan que desconocen la cifra que habrían recibido los okupas por abandonar la vivienda y que tras su marcha han colocado un sistema de alarma y una puerta antiokupa en la vivienda.