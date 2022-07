Las ofertas de trabajo que no consiguen cubrirse en España ni en Europa

En el ecuador del verano Europa sigue emitiendo señales de alerta ya que faltan empleados relacionados con el sector turístico. Se necesita más de un millón de trabajadores relacionados con este ámbito.

Las agencias de viaje son las que menos personal encuentra, hay un 30% de vacantes para estos puestos de trabajo. La situación es muy parecida en el transporte aéreo, las aerolíneas tienen dificultades para cubrir un 21% de los puestos. En el personal de los hoteles la tasa de vacantes es ligeramente superior, un 22%. A esta escasez hay que añadir la crisis de camareros que sufre España. En nuestro país siguen faltando 50.000 camareros.

Los datos indican que hasta que no se cubran estos puestos el sector turístico no podrá despegar como se espera. Marta es la responsable de un bar en San Sebastián y ella confirma que desde la pandemia "hubo mucha fuga de profesionales" y que las candidaturas que reciben son de prácticas. Además reconoce, que la gente "aunque cobre un poco menos" prefiere puestos en los que no tenga que trabajar ni fines de semana, ni festivos ni hasta altas horas.