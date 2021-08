El testimonio de José y Dori sobre sus condiciones como camareros, él cobra 3 euros la hora en España y ella 9 libras en Londres

Después de las declaraciones del empresario hostelero Eugenio Arias, que aseguraba que "no encontraba camareros porque la gente no quiere trabajar", hemos hablado con varios camareros para conocer su situación en el sector. José Emil es camarero en España y comenta que ha llegado a cobrar 3 euros la hora, "vacaciones inexistentes" y ha llegado a trabajar 10 horas al día e incluso a veces 12 horas. Además, asegura que no cobraba las horas extra. "Aunque se diga que no se encuentra trabajo, todas las ofertas que veo enseguida se cubren", señala.

Sobre la oferta de trabajo de Eugenio Arias, comenta: "No me creo que haya una oferta de trabajo de camarero de 1.800 euros. Cuando te entrevistan te dicen otra cosa". Asimismo, apunta: "Si es verdad la oferta de Eugenio, me extraña que no haya nadie que quiera el puesto". Manifiesta que muchas veces trabaja sin contrato y si se lo hacen "es de ayudante de camarero y a media jornada, normalmente no haces 20 horas, sino 50 o 60 horas".

Por su parte, Dori, camarera en Londres, comenta que en Reino Unido los camareros cobran mínimo 8 libras la hora y ella actualmente asegura que está cobrando 9 libras la hora. También, señala que las propinas allí son muy diferentes. "El 12,5% de todo lo que haya consumido el cliente se hace el porcentaje y eso va a un bote en general para todas las propinas", explica.

"Tengo un contrato a media jornada, pero puedo pedir las horas extra que quiera. Todas esas horas se contabilizan y se pagan", afirma Dori. José manifiesta que actualmente está cobrando 1.060 euros y hace a la semana unas 33 horas, "más alguna hora extra el fin de semana". "Yo lo hago por compañerismo, pero en otros sitios te obligan", asegura.

Además, comenta que como mucho la propina puede ser de 20 euros por persona. Por último, Dori comenta que con lo que cobra y las propinas puede ahorrar, "me ha pasado que incluso a veces te dejan 5 o 10 libras de propina".