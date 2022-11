La odisea de Manolo 'el del bombo' para viajar a Qatar: "Nunca he estado tan triste como en este Mundial"

Manolo 'el del bombo' tenía previsto viajar a Doha para ver debutar a la selección española de fútbol pero, con los billetes de avión y el bombo recién comprado, se ha tenido que quedar en tierra. La real federación española de fútbol le había comprado los billetes de vuelo y tenía el visado gestionado pero no ha podido conseguir alojamiento y se ha quedado en tierra. Manolo vivía la cita del Mundial de Qatar con mucha ilusión e incluso se había comprado un bombo nuevo para animar.

"Estoy muy triste porque yo tenía todo arreglado y dos días antes de marcharme me dicen que tengo que tener hotel. Me extraña que quienes me han dado los billetes que no me buscaran hotel aunque lo pagara yo. Eso es lo que a mi me extraña, Me gustaría ir aunque fuera el mismo domingo", señala.

Cuenta que tiene muchos amigos que han viajado a Qatar y le cuentan que la noche de hotel oscila entre los 400 y los 1.000 euros. "Lo que yo quiero saber es dónde voy a estar no vaya a ser que me manden a 50 kilómetros", apunta.

"El bombo también lo toco en casa y los vecinos no se quejan porque son amigos"

Cree que este Mundial está siendo un fracaso para todos porque hay muchas quejas en cuanto a la organización. "Lo que yo quiero es ir y estar allí con mis chicos y mis aficiones de la Marea Roja". La Real Federación Española de Fútbol le ha dicho que si España llega a semifinales ellos le invitarían y le pagarían también el hotel.

El archiconocido aficionado está muy afectado por no haber podido arropar a la Selección en su 7-0 ante Costa Rica. "Yo creo que nunca he estado tan triste como estoy en este Mundial", lamenta. Cuenta que el partido lo vio desde casa haciendo sonar el bombo y que los vecinos no se quejan del ruido "porque son amigos".