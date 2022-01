Núñez Feijóo, sobre el reparto de los fondos europeos: "Yo ya tengo experiencia en denunciar al Gobierno"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, cree que el secreto de que su comunidad mantenga la ocupación hospitalaria más baja por Covid-19 así como un menor grado de mortalidad se debe a la responsabilidad que han mostrado los gallegos.

"Los gallegos han seguido las propuesta de los expertos y han acudido a vacunarse", señala. En Galicia, el 94% de la población mayor de 40 años está vacunada frente al coronavirus, hoy empiezan con los de 40 años y ya están citando a los menores de 30 para la próxima semana.

Cree el presidente de la Xunta que en Galicia podrían iniciar el pico de la sexta ola muy pronto pero llama a la prudencia y esperar a finales de la semana para confirmar ese dato.

En Galicia intentan agilizar el trámite de las altas y bajas por enfermedad que genera el Covid y tramitan la baja y el alta el mismo día contando 7 días a partir de la baja. Señala que esto no lo permite el sistema de seguridad social y han modificado los sistemas informáticos para poder agilizar el trámite. Considera que en la atención primaria está ocurriendo un problema de recursos. "No hay médicos ni pediatras de atención primaria y este problema existe desde hace años".

Galicia fue año santo en 2021 (superó el número de turistas del año 2019 y subió un 25%). En el 2022 vuelve a ser año santo y esperan recuperar el porcentaje de PIB en turismo y empleo.

Apunta Feijóo que hay un hecho histórico para los gallegos que es el tren de alta velocidad que ha llegado a Ourense. El resto de ciudades gallegas también está en una franja muy razonable en tiempos de conexión

Acaba de empezar el reparto de los fondos europeos pero afirma Feijóo que los grandes fondos aún no se han tocado. La mayor parte de los fondos se los quedan los ministerios y después les dicen en qué se pueden gastar. Galicia ha pedido al Gobierno que aclare dos cosas: relacionadas con unos fondos muy pequeños (políticas activas de empleo) que no entienden que se haya quedado parte de los fondos que normalmente se reparten a las CCAA. Además, quieren saber por qué se ha sacado una convocatoria específica para determinadas comunidades, todas gobernadas por el PSOE, con un aparte detrayendo los fondos al resto.

"Nosotros no estamos boicoteando ningún fondo", asegura. Esperan que el ministerio responda y si no contestan, ya tienen experiencia en denunciar al Gobierno porque no les pagaba una mensualidad de IVA, una denuncia que finalmente han ganado en el Tribunal Supremo.

