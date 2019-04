"Nunca he controlado a Ruth. Ella era la que lo decidía todo"

Ni le impuso nada nunca ni la maltrató. Así de tajante se ha mostrado José Bretón para defenderese de las acusaciones de malos tratos que le han sentado en el banquillo. "Nunca la he controlado. Ella era la que lo decidía todo, desde lo más importante a las cosas más cotidianas, pero como yo estaba de acuerdo, no había problema, siempre accedía a lo que ella decía", aseguró ante el juez. En lo que respecta a las decisiones del matrimonio, cambios de domicilio, lugares a donde iban o con quién salían, el padre de Ruth y José ha asegurado que él sólo obedecía a su mujer. "Las decisiones las tomaba ella y yo las aceptaba y las asumía. Sólo tenía que dedicarme a cuidar a los niños, las tareas de la casa y a tenerlo todo listo para cuando ella viniera de trabajar".

Un buen padre que trataba a su mujer, ha dicho, literalmente, como una reina y a la que nunca forzó a mantener relaciones sexuales, algo de lo que le acusa Ruth Ortiz. "Se han tenido cuando se ha podido y nos apetecía, de mutuo acuerdo, nunca le dije que había que mantenerlas a diario porque me relajaba es algo que no me entra en la cabeza".

Durante su declaración, ha narrado cómo conoció a Ruth, dónde vivieron hasta que se casaron y cómo llegaron al momento de separarse. "Me quedé con cara de tonto cuando en septiembre de 2011 ella me dijo que quería separarse. Me dijo que se acordaba mucho de un antiguo amor, que se arrepentía de haberse casado y que tenía 40 años y quería vivir la vida; además me dijo que no era cariñoso, detallista, romántico y sensible. Luché por mantener el matrimonio y estuve dispuesto a hacer lo que hiciera falta, pero ella ya tenía tramado con su madre dejarme antes". Un José Bretón frío, impasible y que, una vez más se defiende acusando a la madre de sus hijos.