Nuevos testigos y pruebas contra el hermano de Carcaño

Al parecer Francisco Javier Delgado, alega no tener carné de conducir ni coche, sin embargo, el tío de Marta ha declarado que el día después de la desaparición de Marta acudió a León XIII con varios amigos de la joven para buscarla, y tras aparcar el coche alguien comentó: "Este es el coche del hermano de Miguel", en ese momento no le dio importancia, pero ahora cuatro años después Miguel Carcaño asegura que el traslado del cadáver se realizó con el vehículo de su hermano, aunque este asegura no tener carné de conducir, el conductor habitual es Rosa María, ex mujer de Francisco Javier Delgado, pero ¿qué hacía entonces en León XIII si Rosa María estaba en su casa?