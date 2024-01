El nuevo reto del torero Mario Alcalde, tras declararse pansexual: "Algún día pondré las banderillas LGTBI"

El torero Mario Alcalde ha revolucionado el mundo del toro después de decir abiertamente que es pansexual. Es decir, que siente atracción por todos los géneros, sin preferencia alguna ante este. Espejo Público ha charlado con el diestro que cuenta que le gustaría poner las banderillas LGTBI al igual que se ponen las de España, Andalucía o Extremaura.

Su objetivo al conceder la entrevista no era el de hacer un acto reivindicativo del traje de luces, porque cree que este tipo de actos los puede llevar a cabo en otros momentos. Sin embargo, sí reconoce que sacar las banderillas es un paso importante. "Lo di con naturalidad y ha venido bien para la sociedad", señala.

Cree Alcalde que hablar sin tapujos de su sexualidad es un paso importante para todos. Para el periodista y aficionado a los toros Rubén Amón el ministro de Cultura Ernest Urtasun debería tener sensibilidad con los que se dedican a este sector y respetarles. "Es explícitamente antitaurino y desobedece a su obligación de defender la tauromaquia. Te gustarán o no pero eres ministro de cultura y los toros tienen un reconocimiento institucional al que no se puede sustraer el ministro a no ser que prevarique", dice Rubén Amón.

"La izquierda ha estado siempre relacionada con los toros con normalidad"

Añade Amón que con frecuencia los toros son víctimas de malentendidos y es un error pensar que esto es una cuestión de identidad. "La izquierda ha estado siempre relacionada con los toros con normalidad. Es une espectáculo cruento y agresivo pero el sector ultraconservador explica por qué a los toreros les ha costado salir del burladero. Hay una confusión total entre heterosexualidad y virilidad", mantiene.

Juan Soto Ivars explica que la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad es que la primera mira la etiqueta y la pansexualidad no. "El pansexual se siente atraído por personas y el bisexual es al mismo tiempo heterosexual y homosexual", determina.