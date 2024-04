La nueva imagen de Regina Do Santos tras sufrir "un brutal accidente" que le ha desfigurado la cara

Regina Do Santos irrumpió en la televisión española en los años 90 desde Brasil. Con dotes de bailarina y cantante pronto cautivó al público patrio. A los 4 años ya sabía a qué quería dedicarse y debutó en televisión haciendo lo que más le gustaba: cantar y bailar. De su país trajo el espíritu del Carnaval y la samba. Trabajó como colaboradora en infinidad de programas. Cantante de éxito y bailarina en cualquier momento del día era habitual encontrarla en la pequeña pantalla siempre con una sonrisa.

Años después el teléfono de la fama ha dejado de sonar para ella. Recuerda que hubo una época en la que ganó mucho dinero. La misma en la que le llovían las proposiciones de hombres poderosos que querían pasar con ella una noche de hotel, recuerda. Lo más duro de esta época de su vida está siendo que el teléfono ya no suena. "Eso es lo duro, lo dramático, lo difícil porque la gente se olvida de ti", confiesa la brasileña.

Una caída accidental le ha desfigurado la cara

Uno de los últimos golpes que le ha dado la vida ha sido una caída accidental en plena calle que le ha dejado el rostro desfigurado. Regina se cayó con las gafas de sol puestas. En el suelo empezó a sangrar y varios viandantes se acercaron a socorrerle. Hasta el lugar se acercó una ambulancia y los efectivos sanitarios le aconsejaron que acudiera un hospital a revisarse las heridas.

Cree que ahora "hay mucha gente que no te llama porque tiene miedo de que les quites el puesto. Señala que ha habido muchos empresarios que le han fallado en estos últimos años. Recuerda que le dolió especialmente que uno de los productores con los que más trabajaba la dejara de llamar. Un día tuvo un altercado en un pueblo con su expareja y ese hombre que le daba mucho trabajo no volvió a cogerle el teléfono. Recuerda que ha querido a mucha gente pero lamenta que muchas de estas personas no la han querido como ella creía, una dura verdad de la que ha sido consciente con los años.

Lorena Vázquez, colaboradora de Espejo Público, señala que trabajó durante un tiempo con Regina Do Santos en el mundo de la televisión. La recuerda como "una persona generosa que nunca ganó dinero hablando de su vida privada" cuando podía haberlo hecho.