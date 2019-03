Una nueva búsqueda de Marta del Castillo podría estar en marcha

La rueda de prensa que Antonio del Castillo y su mujer, Eva Casanueva dieron para valorar la sentencia del Tribunal Supremo que negaba la posibilidad de que se repitiera el juicio por la muerte de Marta del Castillo, terminó con un interogante dejado por el padre de la menor. Según dejó entrever Antonio del Castillo, podría haber nuevas pruebas que aportaran algo de luz al caso. "Tenemos que ver como incluir estas nuevas pruebas en el caso", dijo el padre de Marta antes de levantar precipitadamente la rueda de prensa.

Eva Casanueva, la madre de Marta, ha declarado a Espejo Público que desconoce si existen o no dichas pruebas. "Mi marido no me cuenta mucho porque sabe que me pongo muy nerviosa", asegura. Se sigue mostrando pesimista, "ójala algún día podamos encontrar el cuerpo de mi hija. La policía nos dice que siguen buscándola".