Nuestras famosas, al natural

La última en aparecer es Arantxa de Benito, la ex de Guti, que ha sido pillada con los pechos al aire al bordo de un barco en la isla de Ibiza. Vamos que si mi ex sale con esta o aquella, yo enseño lo que dios me ha dado, parece decir.



Pero esto parece solo el principio, porque la actriz Kira Miró ya nos tiene más que acostumbrados a enseñarnos sus encantos, aunque en esta ocasión parece que fuera un descuido. La actriz Inma Cuesta también ha sido pillada en ibiza en top less.

Y es que, cuando llega el calor ...