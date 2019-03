Sin noticias del joven Richard, seis días después de su desaparición

"No hemos recibido ninguna llamada que nos ayude a encontrar a mi hijo, pero pido a la gente que no me llame para destrozarme el corazón. He recibido llamadas diciendo barbaridades, no os podéis imaginar el dolor que me produce. Por favor pido que todas las llamadas sean a la policía", asegura una desconsolada Carmen después de casi una semana sin noticias de su hijo Richard.

Un amigo del joven relata a Espejo Público que Richar era un chico muy tranquilo. "Algo le pasó ese día, algo le echaron porque solo bebido no íba. Se marchó como rallado hacía el río y ya luego no supimos nada más", dice. Miembros de Protección civil en lancha van peinando el río Henares en una zona muy agreste con gran vegetación intentando encontrar pistas que pudieran dar con el paradero de Richard.

La madrugada la pasó en una discoteca de Alcalá de Henares con unos amigos, aquí al parecer recibió una paliza cuando discutió con una chica que estaba en el local, esta llamó a su novio quien, ayudado por más jóvenes, le agredieron brutalemnte. Ni ropa, ni cartera ni móvil sólo el DNI es lo que se ha encontrado de él. Una discoteca que se encuentra a tan sólo 100 metros del Río Henares, un lugar que la familia, y amigos han rastreado palmo a palmo sin éxito. Han colocado carteles por la zona, en el instituto más proximo o en las puertas del local, pero nada se sabe de su paradero. "La policía nos dice que hay que tener esperanzas, pero nada más".