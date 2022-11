Nico Castellano, sobre la polémica del salto a la valla de Melilla: "Sorprende que los políticos se rasguen las vestiduras por la paletada del documental de la BBC"

Espejo Público ha accedido en primicia a las imágenes de los hechos que tuvieron lugar en la frontera con la valla de Melilla del pasado 24 de junio en la que murieron 23 migrantes intentando saltar la valla.

Apunta el periodista Nico Castellano que algunos de los fragmentos de los vídeos oficiales muestran uno de los sucesos más graves en la frontera desde que hay registros. "Indudablemente los hechos sucedieron en suelo español, no se puede decir que no, el perímetro fronterizo de tu casa lo construyes en tu casa no en la del vecino. A partir de ahí hay una nueva narrativa y hay que ver si se vulneraron o no los derechos humanos", mantiene.

Las imágenes comienzan en torno a las 7.35 horas con drones y helicópteros sobrevolando la zona de la valla. El momento clave del salto se produce cuando los migrantes rompen las puertas con mazas y radiales y se ve que las fuerzas marroquíes usan material antidisturbios y los españoles hacen una actuación bastante proporcionada. "Cuando se rompen las vallas la Guardia Civil se había retirado unos metros más allá", comenta Castellano. "Cuando se abren las puertas y caen los chicos unos encima de otros. hay que ver si se pudo hacer algo para auxiliarlos".

Una parte de los políticos que ya han visto las imágenes creen que pudo haber un delito de omisión de socorro mientras que desde la Guardia Civil mantienen que en ese momento estaban a decenas de metros y con el humo y el jaleo de personas no podían ver qué pasaba. Mantienen además que sí fue una ambulancia pero no puedo acceder por el riesgo a que los sanitarios fueran atacados.

La versión de los migrantes es que en el momento en el que saltaban la valla se asfixiaban y nadie les sacaba de ahí ni les prestaba asistencia. "Nunca en la frontera de la Unión Europea había pasado que al menos 23 personas murieran con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de 2 países cerca. Por encima de la cuestión migratoria, que hay que tener en cuenta, España y Marruecos no han aportado las suficientes garantías de derecho de esas personas que tienen el mismo derecho que otros".

Sí apunta Castellano que quienes utilizan los materiales antidisturbios de manera más cruentas son las autoridades marroquíes. "Los funcionarios españoles hacen una labor de contención de los que saltan la valla. Una vez que rompen las puertas saltan al otro lado quedan embolsados entre el quitamiedos de la carretera de Melilla y el vallado los migrantes usan palos y ramas y los antidisturbios gas pimienta. no vemos un episodio de brutalidad como si vimos en el Tarajal. Un estado europeo necesita que más allá de quién se siente en el ministerio del Interior en las fronteras no se vulneren los derechos humanos y no muera gente".

Añade el periodista que le sorprende que incluso los políticos se rasguen las vestiduras a raíz "de la paletada del documental de la BBC que hicieron una gran reconstrución de los hechos pero todo lo que se contó ya estaba contado y por pate de los propios migrantes a los que ya hemos entrevistado".