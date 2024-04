El polémico requisito a camareros, según su responsable: ¿Es necesario saber euskera para la Final de Copa de Sevilla?

El partido de fútbol tendrá lugar en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, el próximo sábado 6 de abril, y enfrentará al Athletic Club de Bilbao y al Real Club Deportivo Mallorca. Estos equipos se medirán en el terreno de juego y competirán para hacerse con el trofeo.

Para la celebración de este evento es necesaria la contratación de cientos de personas para distintos puestos. Uno de los que más número de plazas ofrecería es el de camarero, y precisamente uno de los requisitos, que se pedían para acceder a este trabajo, suscitaba bastante polémic .

Euskera imprescindible

Recientemente se propagaba por las redes el anuncio de empleo publicado por la empresa Nortempo. Como es habitual en muchos anuncios de trabajo, ésta enumeraba los requisitos de experiencia, un año en este caso, o de disponibilidad, pero el centro de la polémica residía en el idioma requerido como "imprescindible" en la oferta inicial, en la que se pedía conocimiento de euskera.

Evidentemente la oferta de trabajo correspondía para aquellas personas que fueran a desarrollar sus tareas en la zona donde estarán ubicados los seguidores del equipo de Bilbao, y poder ser atendidos en euskera. Hecho que tampoco parecía dejar satisfechos a los presentes en plató.

Los tertulianos del programa iniciaban un debate al conocer las características de la peculiar condición necesaria para acceder al puesto. El periodista Rubén Amón calificaba directamente el requisito de "absoluto ridículo". por su parte, la también periodista Marta Robles como "la máxima paletada", y su colega de profesión, Ángel Antonio Herrera hacía un alegato en pro de la "cortesía".

"Requisito valorable"

Ángel Vidal, director corporativo de operaciones de la citada empresa, atendía por videollamada a las preguntas de Espejo Público, y daba explicaciones sobre esta campaña de contratación.

Vidal comenzaba matizando que pese a que se anunciaba como "imprescindible" la empresa a la que pertenece lo evaluó como un requisito valorable y destaca que la condición, había sido solicitada por la empresa intermediaria, de Bilbao.

"Cuando nos hicieron esta petición era obvio que, encontrar camareros en Sevilla que hablen euskera, es muy complicado"

Ante la difícil tarea de encontrar, ya no sólo uno, si no "cuatrocientos cinco camareros" en Sevilla que supieran hablar la lengua vasca, como explicaba el director: "Entonces trabajamos con dos equipos. Uno en Sevilla, que tenía una oferta que no pedía euskera; y otro equipo en País Vasco, que buscaba camareros interesados en desplazarse, y ahí si que era completamente imprescindible hablar euskera".

"Son los más listos"

Finalmente Vidal admitía desconocer el número exacto de camareros contratados que tengan el euskera entre sus habilidades de lenguaje, pero aseguraba que "más de la mitad, seguramente, sean de habla euskera. Claro, también hay sevillanos que se han preparado un cursito exprés de euskera. Estos son los más listos".

El mallorquín no es requisito

Por el contrario, al ser preguntado si en la 'fanzone' donde estarán los aficionados del Mallorca existiría la misma petición, pero en este caso con el mallorquín, Ángel Vidal responde que no, que en este caso no habrían recibido dicha solicitud y por lo tanto no sería necesario para los trabajadores tener conocimiento de este dialecto del catalán.