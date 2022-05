Ya nadie quiere ser camionero: Combustible por las nubes, muchas horas en carretera y áreas de servicio descuidadas

En Europa hacen falta casi medio millón de camioneros. El problema más grande está en Polonia, allí faltan 80.000 y ese déficit se ve agravado por la guerra en Ucrania. En España hacen falta en torno a 20.000. Las causas de este déficit de los trabajadores son el alto precio del carburante por el que trabajan a pérdidas, las muchas horas que echan en carretera y el mal acondicionamiento de las áreas de descanso.

"En muchos destinos son los propios camioneros quienes tienen que descargar la mercancía"

Germán Martínez es transportista y asegura que las áreas de descanso de cualquier otro país europeo son de muchas más calidad que las de España. Cuenta que se ha encontrado con compañeros a los que les han robado en la cabina y a los que incluso han llegado a agredir personalmente.

Reconoce que el suyo no es un trabajo fácil. Recuerda que en la pandemia les llamaban héroes por estar en carretera pero hoy su trabajo sigue siendo el mismo aunque ya no haya pandemia. Se levantan a deshoras y cuando todo el mundo come o duerme ellos están en la carretera. Cuenta que en muchos destinos son ellos mismos quienes se tienen que descargar la mercancía. "Tienes que sacarte tú la mercancía con palés que pesan más de 800 kilos.

"Las grandes compañías tienen que revisar las condiciones de los transportistas porque no son máquinas"

Apunta que los chóferes les faltan más a las empresas grandes porque "en esas empresas las máquinas son los camiones pero quienes los conducen son personas" y muchas veces a esos empresarios se les olvida. "Son personas que también necesitan descansar después de estar toda la semana fuera. Quieres disfrutar de la vida después de las largas jornadas que nos pegamos". Pide a este tipo de compañías que revisen las condiciones que tienen sus trabajadores.

Añade que él es empresario y tiene 4 chóferes, les paga "un sueldo digno" (2.000 euros) y está haciendo un gran esfuerzo por la situación en la que se encuentra su empresa. "Le pediría a la ministra de transportes que por favor nos ayuda y que no nos obligue otra vez a convocar un paro que no quiere nadie".