Nacho Vidal, sobre el autobús de Hazte Oír: "Hay que conseguir que los niños no se suiciden por ser transexuales"

El autobús de Hazte Oír en contra de la reasignación sexual sigue causando polémica a su paso. Nacho Vidal, padre de una niña transexual cree que la iniciativa habla desde el desconocimiento. "Hablan porque no les afecta directamente, puedo incluso empatizar con estas personas pero ellas deberían hacerlo con nosotros", sostiene.

Compara a los partidarios del autobús con Hitler. "Su opinión era cargarse a todos los judíos y había un lado que no lo veía claro". "Hay cosas que no son respetables y cuando te metes con los niños, que son los únicos afectados por este problema, no se puede respetar esa opinión", sostiene.

En el otro lado se encuentra la periodista Cristina Segui. No le parece bien que en los colegios se les diga a los niños que las niñas pueden tener pene "porque biológicamente es mentira".

Nacho Vidal considera que el ser transexual no es una tendencia sexual. "No se les educa para que sean así. Los niños no tienen sexualidad para tomar esa decisión". Defiende la idea de que los niños conozcan la diversidad en las aulas y respeten a sus compañeros transexuales. "Que no se les ataque ni se tengan que suicidar por serlo", reclama.