Una mujer lleva con tripa de 'embarazada' 10 años: "Los médicos me dijeron que volvería a la normalidad"

Susana lleva 10 años luchando por recuperar su aspecto. Aparentemente esta mujer lleva todos estos años con tripa de embarazada pero su último parto tuvo lugar en 2011. Desde entonces padece una distensión de los músculos que tuvo lugar en el parto.

Desde 2013 está en una lista de espera para operarse pero hoy, 8 años más tarde, sigue igual. La justicia de Aragón le dio la razón en 2017. Su situación le causa todo tipo de problemas: desde físicos a laborales.

Cuenta Susanna que estar 10 años con una barriga de embarazada es "muy incómodo". En un primer momento, después del parto, los médicos le decían que era normal y con el tiempo volvería a su sitio; cosa que nunca sucedió.

Es tal la incomodidad de esta mujer que se tiene que poner una malla grande para poder sujetarse la barriga y sobrellevar así su día a día. Su vida es muy incómoda: padece dolores lumbares, no puede hacer fuerza con los brazos y se hace esguinces continuamente al no verse los pies.

Laboralmente esto le ha costado graves problemas. No quieren contratarla, ya que aunque ella explica que no está embarzada no la creen. Toma pastillas para la ansiedad y le es muy difícil encontrar pareja.

