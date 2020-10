Muere de coronavirus una mujer de 48 años a la que diagnosticaron una crisis nerviosa

Julia, residente en Aceuchal (Badajoz), pasó 8 días sin conseguir atención presencial. Julia solo logró ser atendida en un hospital el día que murió, con síntomas graves de coronavirus.

Soledad, cuñada de Julia, explica que la mujer dio positivo en coronavirus el día 13. Dos días después la familia llamó por teléfono a Urgencias y le recetaron antibióticos. Volvieron a llamar el día 17 y le recetaron antinflamatorios. El día 18 repitieron la llamada al ver que la paciente no mejoraba. Julia tenía 39 de fiebre, no podía respirar y deliraba. La mujer se había tomado un tranquimazín, que era parte de su tratamiento diario, y la doctora le dijo a su marido que se tomara otro tranquimazín porque los síntomas respondían a un cuadro de crisis nerviosa y no estaban relacionados con el coronavirus.

La familia se siente desamparada y lamenta que la doctora a la que llamaban estuviera sola en Urgencias y se negara a hacer una visita domiciliaria a Soledad.

