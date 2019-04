"Tras muchas preguntas, José se desmoronó y confesó"

El 17 de julio ha quedado en la memoria de José Mato y su mujer como el día en el que empezó su pesadilla. Intentaban salir de Colombia con un bebé de apenas un mes por el que habían pagado 18.000 euros a una madre de alquiler. Los papeles con los que intentó cruzar la frontera despertaron la duda en las autoridades colombainas que le detuvieron.

El comandante encargado de esta detención, Alberto Yesid Ariza ha hablado en Espejo Público para relatar cómo se produjeron les hechos. "José llevaba consigo una niña de un mes con unos documentos que decían que esa hija era biológicamente suya, pero los papeles presentaron una discordancia que los agentes descubrieron. Por eso se le detuvo", asegura.

"Se trata de una conducta punible que no sabemos si José hizo por desconocimiento o no, pues podría haber llevado a cabo la adopción por los cauces legales", asegura el comandante. Ariza ha afirmado que José confesó tras las preguntas de la policía judicial todo lo que había ocurrido. En cuanto a la no detención de María José, su mujer y la supuesta madre que vendió al bebé, el comandante Ariza es claro "a su mujer no se la detuvo porque su nombre no aparecía en ningún papel y ya había cruzado el control de pasaporte y en cuanto a la persona que da a la niña, está siendo investigada y ya se decidirá sobre ella".