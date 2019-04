Morate a la policía: "Estoy en la sala de espera dónde espera el Rey antes de un viaje"

"Ya ves la que he liado. Has detenido a un famoso. Me han sacado en todas las televisiones, me han traído desde Rumanía en el avión donde viajan los ministros, rodeado de GEOS y ahora estoy en la sala de espera de este aeropuerto, que me dicen que es dónde espera el rey antes de un viaje. Se ha formado más lío que cuando Bretón".

Pero la confesión continuó y Morate reconoce que su otra víctima, Laura, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. "Cuando me enteré de que Laura estaba con Marina, intenté que no subieran a casa, porque contra ella yo no tenía nada, lo juro. Se lo dije a Marina, que no subiera. Hasta discutí con ella antes de que subieran. Le insistí en que no tenía la ropa que quería llevarse preparada, pero me dijo que le daba lo mismo"