El monumento contra la burocracia y a favor de los recortes llega al plató de Espejo Público con controversia: ¿Qué reivindica?

"Esto simboliza la montaña de papeles, los folios de las nuevas regulaciones que se han aprobado en España a nivel nacional en enero y en febrero de 2025. Es la capa de regulación que le estamos poniendo encima a las empresas, a las familias, a los ciudadanos, sólo del Estado y sólo unos meses, si metemos las CC.AA se nos queda pequeño el plató. Simplemente centrándonos en lo que es regulación nacional y equivalente de enero y febrero, este es el volumen de capas", explica de forma muy detalla Diego Sánchez de la Cruz.

¿Dónde metería el periodista económica Diego Sánchez de la Cruz, la motosierra de Milei?

¿En qué se traduce? El periodista económica, lo argumenta con un ejemplo: "Estamos en una televisión. La directiva europea de la comunicación audiovisual le pedía a España 15 folios de regulación a canales como este, ¿en cuánto lo hemos convertido nosotros a la hora de hacer nuestra propia ley? En más de 100 folios. Está por un lado el control, lo que sería la revolución inteligente que serían esos 15-20 folios y lo que regulan en Europa y luego está todo lo que vamos metiendo nosotros" y añade: "Esto es cómo todo, el alcohol, te puede tomar una copa, pero luego está el exceso y esto es claramente une exceso de regulación ".

Chema Crespo: "Vaya gracia que os hace la motosierra, esa pirámide no existe, eso es falso. Yo creo en los funcionarios y en los servicios públicos "

¿Dónde metería, este analista económico Diego Sánchez de la Cruz, la motosierra en todo esto? "Si me das la motosierra a mi, nos podemos cargar parte importante de todo esto. " Ante estas declaraciones el periodista y colaborador de Espejo Público, Chema Crespo le responde contundente: "Ya te digo yo que no, vaya gracia que os hace la motosierra" y añade: "Esa pirámide no existe , eso es falso, porque todo se hace digital, no se gasta papel, aunque no es eso lo relevante. Yo creo en los funcionarios, en los servicios públicos; yo creo en las garantías de los ciudadanos, creo en los expedientes administrativos que nos dan igualdad de oportunidades".

"Si me das la motosierra a mi, nos podemos cargar parte importante de todo esto"

Algo enfadado Crespo le sigue debatiendo: "Que tú tengas capacidad o lo que tengas para defenderte tu solo , eso no evita que haya millones de personas que sin regulación ni servicios públicos que los ayuden no podrían vivir".

¿A favor de la motosierra?

Pero no todo son detractores, le recordamos a Sánchez de la Cruz algunos de los empresarios que sí están a favor de la motosierra y que lo expresaron en Espejo Público.

Lo hacía por ejemplo Martin Varsavsky: "Recortar el gasto público que creo que es indispensable en España después del despilfarro socialista que vemos".

TambiénDaniel Lacalle: "Se intenta vender constantemente la idea de que cada derecho cada actividad necesita un gasto y un administración alrededor de ella, nos dicen que no te puedes pagar la sanidad y al educación pero que sí te puedan pagar la sanidad, la educación y toda un administración alrededor".

O Marcos de Quinto: "Ojala sucediera en España, mi amigo Pablo Cabronero esta sacando en Twitter cada vez que hay un consejo de ministros, la lista de dinero que está saliendo para fuera a unas instituciones rarísimas; una es asociación no sé qué en Honduras, otra es para el no sé que.. Ha hecho muy bien Milei con esto, Trump está haciendo muy bien con Elon Musk ".

