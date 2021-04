Miss Universo España desvela que sufrió bullying: "Me convertí en mi peor enemiga"

Andrea Martínez ha conseguido a sus 27 años ser Miss Universo España. Se ha convertido en toda una reina de belleza que en su infancia vivió una historia muy diferente: sufrió bullyng siendo adolescente.

Cuenta que fue acosada por sus compañeros en Primaria y también en el instituto por adultos como profesores. Esos ataques le provocaron una pérdida de autoestima que le afectó a todos los niveles. "Había muchos episodios en los que decía, ¿Por qué a mí?", afirma.

A Andrea le daba vergüenza comunicárselo a los padres y recuerda esa falta de conocimiento de lo que era el acoso escolar. Hoy ha desarrollado una aplicación móvil con su hermano para que los jóvenes que sufren estos problemas puedan alzar la voz y denunciarlo.

Andrea recuerda cómo un profesor del instituto le dijo: "Tú no vales para nada y no vas a llegar a nada en la vida". Palabras que le hicieron daño pero que no consiguieron frenar su crecimiento personal hasta llegar al éxito.

Desde muy joven se visualizaba como una empresaria emprendedora capaz de llevar a cabo sus propios negocios. Esa proyección le daba mucha confianza en sí misma. En ocasiones, la inseguridad que le generó el acoso fue un lastre. Recuerda que cuando fue convocada para la selección española de baloncesto no creía en ella. Se lesionó y afirma que fue por su falta de autoestima. "Siempre acababa lesionándome y yo era mi principal enemiga", recuerda.

