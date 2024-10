Míriam Nogueras niega el apoyo a una moción de censura del PP al Gobierno: "No formamos parte de ningún bloque"

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, asegura que su formación no apoyaría una moción de censura promovida por el PP contra el Gobierno. Afirma que en Junts no forma parte de ningún bloque español y lo que les interesa es Cataluña y los catalanes. "Hemos dejado claro que no formamos parte de ningún bloque", mantiene.

Mantiene que quienes ha negociado entre ellos han sido siempre estos dos bloques (PP y PSOE). Recuerda que ya llegaron a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para "quitar la alcaldía a Xavier Trias donde también llegaron a un acuerdo con los Comuns". "Los únicos que somos claros aunque nos pongan en todos los sacos somos nosotros", señala.

"No somos de bloques, nuestro bloque se llama Cataluña"

Señala Nogueras que ellos son el único partido que no ha firmado "un acuerdo de fidelidad con el Gobierno español". Considera que son muy claros en sus argumentos "y eso no lo pueden decir los otros partidos". "Nuestro bloque se llama Cataluña", mantiene.

Asegura que ahora mismo no están negociando los presupuestos con el Gobierno español. Sí tienen encima de la mesa la negociación de la senda de gasto. "Nos gustaría que la gente entienda por qué hacemos lo que hacemos. La senda que nos presentó en julio el Gobierno y que quería volver a presentar en septiembre era una senda que de ese déficit que te permite Europa, el reparto es decision del Estado. El Gobierno propone que el 96% se los queda el Gobierno y el otro 4% se queda en otras comunidades autónomas sin explicar de reparto.

No se pronuncia sobre una posible reunión entre Puigdemont y Santos Cerdá

"El acuerdo de Bruselas deja muy claro que lo que sale del Parlament de Cataluña es de consenso", explica.

Sobre las voces que apuntan a que se ha producido ya una reunión entre el líder independentista Carles Puigdemont y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, asegura que desde Junts nunca han confirmado este tema. "Son reuniones que constan en el acuerdo de Bruselas, cada mes habrá reuniones con mediación internacional".

Respecto a las novedades del 'caso Koldo', que salpica al exministro José Luis Ábalos, cree que con este tema hay que ser prudentes tal y como les dice la experiencia. Señala que desde su partido no tienen más información que la que se va publicando en los medios. "Podríamos aprovechar este tema para disparar al señor Illa, también al Gobierno español pero creo que con estos temas tenemos que ser prudentes", afirma.