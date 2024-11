Miquel, el héroe de Catarroja que salvó a 4 personas de morir ahogadas en la DANA: "Cada trozo de pared que caía era un poco de esperanza"

Cuando el agua superaba los dos metros en Catarroja (Valencia) comenzó un 'sálvese quien pueda' en el que los vecinos intentaron ponerse a salvo de la DANA de destrucción que se llevaba todo a su paso. Algunos tuvieron suerte y pudieron salvarse de la riada, otros no lo lograron. Las cifras de víctimas mortales superan ya los 220 muertos y los desaparecidos aún superan la veintena.

En esas horas inciertas en las que la vida pendía de un hilo para los vecinos, hubo algunos que se lanzaron a la calle a ayudar. Uno de esos vecinos fue Miquel. La primera a la que salvó fue una mujer que se había quedado atrapada en el patio. Después, ya en casa, estaba cenando y comenzó a escuchar unos golpes.

Su vecino Manuel le dijo que había varias personas atrapadas en la planta baja. Su vecino le dio un martillo y Miquel comenzó a picar la pared. Hasta dos horas estuvo dando golpes a la pared hasta conseguir abrir un agujero lo suficientemente grande como para que por él salieran hasta 3 personas. Todo estaba oscuro y el agua no dejaba de subir. Recuerda que en ese momento no podía pensar en nada más que en picar la pares.

"Cuando estaba picando y me encontré con una varilla de acero me desmoralicé mucho"

"En ese momento no piensas, cada trozo de pared que caía era un trozo más de libertad y de esperanza y no paras y no piensas", recuerda. Hubo un momento en que, mientras picaba, se encontró con una varilla de acero e intentó doblarla, algo que le desmoralizó mucho.

Al ver que era muy difícil poder hacer accesible ese trozo de pared, comenzó a romper más ladrillo hacia la parte de arriba de la pared. El objetivo era salvar la vida de esas personas y golpear la pared con lo que podían. Pensó en otras nuevas alternativas para poder abrir el agujero en la pared pero en un momento el muro se abrió y vio que podía caber el cuerpo de una persona.

"Cuando rompí el cristal con el extintor me caían los vidrios a los ojos"

La última mujer a la que salvó estaba atrapada en una peluquería. Esta vecina ya se estaba despidiendo de su madre pensando que no saldría viva de la situación. Miquel no se lo pensó dos veces y rompió el cristal con el extintor. Cuenta que se vio dentro de una pecera y que mientras golpeaba con el extintor le caían los vidrios a los ojos.

Reconoce que no tiene ninguna preparación de primeros auxilios aunque pudo salvar la vida de tanta gente. "Ahora tengo primero de supervivencia", bromea. "Cuando piensas en que hay que hacerlo te tiras a todo", señala. Un bombero le ha pedido los vídeos de los rescates para mostrarlos en sus cursos. Lo único que hizo fue improvisar, afirma.

