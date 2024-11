Encuentran sin vida al marido de Victoria, al que buscaba ella misma: "Le tuve que mentir y decirle que iban a ir a buscarlo"

Victoria y Candi hablaron por teléfono varias veces en la tarde de aquel fatídico martes que ha pasado a la historia trágica de España. La mujer explicaba la semana pasada en Espejo Público cómo vivió todo lo sucedido.

"Horroroso todo. Horroroso, una pesadilla"

Así describe todo lo ocurrido Victoria al recordar la riada que ha asolado tantos municipios, la inmensa mayoría en la provincia de Valencia, como una auténtica pesadilla.

Visiblemente abatida, recuerda cómo Candi, su pareja, se encontraba disfrutando de su día libre en una pequeña parcela que tenían con una caseta junto al río, en Cheste. Allí se encontraba Candi con sus perros, descansando, cuando le sobrevino la potente crecida del nivel del agua.

"Seguro que estaba abrazado a los perritos encima del tejado"

Estremece escuchar el relato de la mujer cuando cuenta que habló con Candi cuando éste se subió a lo alto de la caseta para protegerse de la corriente.

"Yo le mentí, yo le mentí"

"La casa no aguantó", continuaba lamentando Victoria, que añadía que la fuerza del agua no sólo se llevaba la estructura o la valla que delimitaba el terreno, sino que "se ha comido mucho terreno. Se ha llevado todo por delante".

La mujer admitía que en la llamada desde el tejado de la caseta se vio obligada a mentir a su pareja. Ante la ausencia de respuesta en ninguno de los teléfonos de emergencias: "Le tuve que mentir y decirle que iban a ir a buscarlo. No fue nadie a buscarlo".

"No nos avisaron"

Insiste en la falta de advertencia por parte de las autoridades. Esa frase tantas veces repetidas por los que sí han podido sobrevivir al paso de la DANA: "No nos avisaron a nadie de la gravedad. Si no, no se hubiera ido".

Camarero, y muy querido

"Seguíamos buscando, buscando y buscando. Todos los días"

A la búsqueda que emprendía Victoria, como ella misma cuenta, se unieron muchos voluntarios, conocidos y desconocidos, entre los que estaban varios de sus clientes habituales en el establecimiento donde trabajaba.

Todas esas personas desconocían que Candi ya había aparecido, sin vida, el día 31. Su cuerpo estaba a la espera de ser identificado.

"Mazón ha sido el culpable de todo"

Victoria reprochaba la gestión de la crisis del Gobierno de la Generalitat, encabezado por Carlos Mazón. Denunciaba abandono por parte de los responsables: "El señor Mazón (...) tendría que irse de Valencia, porque estamos todos... La culpa ha sido de él. Si él estaba avisado, que lo estaba, ¿por qué había muchos colegios que cerraron por la mañana, institutos? Y sin embargo la gente no sabíamos nada.

Una llamada de la funeraria interrumpía la intervención de Victoria, que sentenciaba: "Mazón ha sido el culpable de todo".

Pese a que Candi era encontrado en un campo de naranjos en el mismo termino municipal de Cheste, Victoria "pensaba que se le había llevado el río, yo que sé a donde...", lamentaba. Explicaba que el sábado los forenses realizaron la autopsia a Candi, y está a la espera de que le entreguen su cuerpo.

